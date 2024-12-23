Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Суспільне. Миколу Тищенка підозрюють в організації нападу на учасника бойових дій у Дніпрі 20 червня.

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Тищенко обіцяв приїхати на засідання суду

23 грудня у Бабушкінському районному суді Дніпра мала розглядатися справа нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка, якого також звинувачують у незаконному затриманні колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.

На попередньому засіданні суд ухвалив рішення про примусове доставлення Тищенка на засідання. За словами прокурора, нардеп обіцяв самостійно приїхати до суду, проте на засідання він так і не з'явився.

Як з'ясувалося пізніше, близько 04:00 Микола Тищенко звернувся до медичного закладу у Києві зі скаргами на здоров'я. Лікарі попередньо діагностували у нардепа ішемічну хворобу серця.

Потерпілий Дмитро Мазоха на початку засідання заявив, що очікує від Тищенка відповідальності за його вчинок.

Він дискредитував військових, казав, що я не військовий. Хай приїде, скаже це хлопцям,

– сказав Дмитро.

На нинішньому засіданні прокурор просив розглянути клопотання про подовження запобіжного іншому підозрюваному Богданові Писаренку. Відносно Тищенка клопотання розглянути не можливо, бо він не з'явився на засідання.

Що відомо про справу Тищенка і Писаренка

20 червня у Дніпрі Дмитро Мазоха гуляв з дитиною, коли на нього напали троє осіб у камуфляжі. Вони скрутили і повалили на землю колишнього військовослужбовця, а пізніше незаконно його утримували.

Місцеві правоохоронці не брали участі у бійці та в проведенні обшуків. Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом побиття і незаконного позбавлення волі людини.

Після розголосу цієї події у мережі припустили, що напад на Дмитра Мазоху могли скоїти охоронці нардепа Миколи Тищенка, який того дня приїхав до Дніпра. На відео також було помітно самого нардепа.

На Дмитра Мазоху напали в центрі Дніпра / Відео із соцмереж

На одному з записів видно Миколу Тищенка / Відео із соцмереж