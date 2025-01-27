Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Попередній домашній арешт Тищенка закінчився 23 грудня, але на переобрання запобіжного заходу він не з'явився, посилаючись на зайнятість державними справами.

Дивіться також "Скористався правом": Стефанчук прокоментував повернення Тищенка до Верховної Ради

Як пройшло засідання у справі Тищенка 27 січня

На засіданні 27 січня нардеп Тищенко був присутній по відеозв'язку. Окрім того, у залі суду з'явився інший обвинувачений у справі про напад на учасника бойових дій Дмитра Мазоху у Дніпрі 20 червня – експоліцейський Богдан Писаренко.

Прокурор подав клопотання, щоб Тищенко особисто взяв участь у засіданні, але суддя цього не задовольнила.

Захист політика також виступав проти цього і стверджував, що під час перебування під домашнім арештом нардеп не міг особисто прибути до суду. Окрім того, мав ще й "поважні причини", щоб не з'являтися на засідання.

Сторона обвинувачення також просила обрати Тищенку цілодобовий домашній арешт. Прокурор вважає, що нардеп може переховуватися від слідства та погрожувати свідкам.

Суддя це клопотання погодила, тому Тищенко наступні два місяці перебуватиме під цілодобовим арештом.

Нагадаємо, 23 грудня Тищенко не з'явився до суду на переобрання йому запобіжного заходу нібито через хворобу серця. Так, як він ігнорував виклики до суду, а домашній арешт закінчився, нардеп навіть з'явився у Верховій раді.