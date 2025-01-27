Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Предварительный домашний арест Тищенко закончился 23 декабря, но на переизбрание меры пресечения он не явился, ссылаясь на занятость государственными делами.

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Как прошло заседание по делу Тищенко 27 января

На заседании 27 января нардеп Тищенко присутствовал по видеосвязи. Кроме того, в зале суда появился другой обвиняемый по делу о нападении на участника боевых действий Дмитрия Мазоху в Днепре 20 июня – экс-полицейский Богдан Писаренко.

Прокурор подал ходатайство, чтобы Тищенко лично принял участие в заседании, но судья этого не удовлетворила.

Защита политика также выступала против этого и утверждала, что во время пребывания под домашним арестом нардеп не мог лично прибыть в суд. Кроме того, имел еще и "уважительные причины", чтобы не появляться на заседание.

Сторона обвинения также просила избрать Тищенко круглосуточный домашний арест. Прокурор считает, что нардеп может скрываться от следствия и угрожать свидетелям.

Судья это ходатайство согласовала, поэтому Тищенко следующие два месяца будет находиться под круглосуточным арестом.

Напомним, 23 декабря Тищенко не явился в суд на переизбрание ему меры пресечения якобы из-за болезни сердца. Так, как он игнорировал вызовы в суд, а домашний арест закончился, нардеп даже появился в Верховой раде.