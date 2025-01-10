8 січня Микола Тищенко несподівано з'явився у Верховній Раді, хоча ще два тижні тому нардеп перебував у лікарні через проблеми з серцем, і саме це нібито послужило причиною, що він не з'явився на засідання суду 23 грудня, передає 24 Канал із посиланням на "Громадське".

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Тищенко зайнятий "державними справами"

10 січня у Дніпрі теж пройшло слухання по справі Тищенка. За словами його адвоката, депутат перебуває на засіданні у Верховній Раді і саме тому не може бути присутнім. Онлайн він також не під'єднався.

Потерпілий ексвійськовий Дмитро Мазоха не приховував обурення.

Мені вже смішно дивитися на це. Він зʼявляється у Верховній раді, а за два тижні до цього його на візку вивозили. Прикро, що ми займаємо час, що ми виходимо в медійний простір з цього приводу, це представник народу, і він повинен як ніхто виконувати свої обовʼязки,

– наголосив ветеран.

Нагадаємо, 23 грудня, на засіданні, де Тищенко не з'явився, нібито через хворобу, мали продовжити йому запобіжний захід. Продовжити домашній арешт нардепу не вдалося, оскільки нон ігнорував виклики до суду. Саме це дозволило йому заявитись у парламенті.

Зауважимо, що Тищенка підозрюють в організації нападу на учасника бойових дій Дмитра Мазоху у Дніпрі 20 червня.