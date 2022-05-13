Новину повідомив Сергій Зеленський – мер Лозової. Жодних деталей він наразі не розкрив.

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Лозівська громада піддалася ракетному обстрілу. Перейдіть всі в укриття,

– написав мер Зеленський.

Лозівську громаду обстріляли 12 травня

Мер Зеленський раніше повідомляв, що Лозівський район російські окупанти обстріляли 12 травня. Ракетний удар забрав життя цивільної людини. Мер наголосив, що детальнішу інформацію повідомлять згодом. Ворог знищив склад сільгосппродукції.

За словами Зеленського, наразі наземної небезпеки для Лозівської громади – немає. Водночас загроза ракетних ударів зберігається.

В Ізюмському районі ворог вгатив по ангару

Російські загарбники 12 травня вдарили по селу Шебелинка – Ізюмський район. Ворожий снаряд влучив в ангар. Спалахнула пожежа. Вогонь охопив площу близько 200 метрів квадратних. Горіли покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів.

На місці трагедії виявили тіла трьох людей. Окрім того, відомо про 5 постраждалих. Жодних деталей про їхній стан наразі не розкривають.