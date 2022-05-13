Як зазначають в Офісі Президента України, ніч проти 13 травня була неспокійною в низці областей. Окупанти гатили не лише по населених пунктах, а й навіть – лісі, передає 24 канал.
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Відносно спокійною ніч була у більшості областей України. Мовиться про Волинську, Закарпатську, Рівненську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Львівську, Запорізьку, Дніпропетровську, Одеську, Вінницьку, Тернопільську, Хмельницьку, Житомирську, Кіровоградську, Черкаську, Одеську, Чернігівську, Сумську та Київську.
Полтавщина
Ввечері 12 травня російські окупанти випустили 12 ракет по Кременчуку. Більшість із них влучили у нафтопереробний завод. Пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару, вдалося локалізувати. На щастя, ніхто не постраждав і не загинув. Також відомо, що одну з ракет вдалося збити нашим ЗСУ.
Харківщина
Сама ніч в області була відносно спокійною. Втім, слід зазначити, що троє людей за минулу добу постраждали внаслідок атак самого Харкова. Крім того, окупанти обстрілювали Дергачі – 2 поранених, а також один загиблий, Золочівський район – 2 постраждалих, а також Балаклійський район – один постраждалий.
Луганщина
Область окупанти обстріляли 31 раз. Російські військові намагаються штурмувати Сєвєродонецьк, Гірську, а також Попаснянську громади. Відомо про руйнування майже 60 будинків, а також пошкодження моста в Рубіжному. З артилерії близько 23:00 обстріляли Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Унаслідок атаки одна людина у Лисичанську загинула.
Донеччина
- Окупанти вночі били по Авдіївці з артилерії. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки, а також поранена одна людина.
- Наступальні дії російські військові продовжують поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Вороги зазнають значних втрат, адже українські військові стримують їх на своїх позиціях.
- Не спадає рівень напруги на Лиманському напрямку, а також неподалік Святогірська. Там окупанти постійно обстрілюють як з артилерії, так і авіації.
Продовжують гатити ворожі військові по "Азовсталі". По ній б'ють авіаційними, танковими, корабельними, а також артилерійськими ударами.
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Херсонщина
В області ситуація стає критичнішою з кожним днем. Одна з причин – лісові пожежі. Відомо, що полум'я охопило вже понад 1587 гектарів лісу. Тривають бойові дії також і на кордоні з Миколаївською та Дніпропетровською областями.
Російські окупанти укріплюють свої позиції на Херсонщині. Також з області вони гатять по сусідніх. Відомо також, що внаслідок боїв пошкоджено багато об'єктів інфраструктури, а також будинки мирних мешканців.
Миколаївщина
Місто Миколаїв російські військові приблизно о 22:00 та 22:30 обстріляли з РСЗВ. Атаковані два інфраструктурні об'єкти, житлові будинки та навіть ліс. Наразі інформація про жертв і постраждалих уточнюється.
Широківську громаду окупанти вдень, а також близько 01:00 обстріляли в тому числі використовуючи авіацію. Відомо про пошкоджені житлові будинки. Що стосується потерпілих, то за попередніми даними їх немає.
Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 13 травня: дивіться відео