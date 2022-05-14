Росіяни здійснюють штурм за підтримки авіації та артилерії

Відповідну інформацію ввечері 14 травня повідомили у пресслужбі Генштабу Збройних Сил України. Повідомляється, що росіяни здійснюють штурм за підтримки авіації та артилерії.

До уваги Росіяни посилюють систему ППО на Зміїному, – Генштаб

Ворог проводить штурмові дії уздовж лінії зіткнення за підтримки авіації та артилерії. Має частковий успіх в районі Авдіївки,

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Окупанти готують наступ у напрямку Сєверодонецька, Соледара та Бахмута

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що на Донецькому напрямку угруповання окупантів зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут.

Війська агресора здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів. На зазначеному напрямку переміщено до двох батальйонних тактичних груп.