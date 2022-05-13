Таку інформацію повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у своєму фейсбуці. Станом на ранок 13 травня Авдіївка знеструмлена, а все внаслідок обстрілів та бомбардувань окупантами.

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За словами Павла Кириленка, 12 травня ворог завдав два авіаудари по Авдіївці. Повідомляється про одного загиблого та одного пораненого.

Зокрема, сьогодні вночі окупанти двічі обстріляли місто з артилерії. Кириленко зазначив, що інформації про постраждалих немає, проте відомо про пошкоджене житло.

Загалом за останні два дні росіяни пошкодили щонайменше 11 житлових будинків.

Що відомо про обстріли Донеччини за останні два дні

Очеретинська громада

Очільник Донецької ОВА розповів, що вчора росіяни застосували реактивну систему залпового вогню "Смерч" по Очеретинській громаді. Зокрема, сьогодні теж тривають обстріли з різних гармат по всій лінії фронту у громаді.

Торецька громада

Внаслідок російської навали, вчора у Торецьку було поранено одну людину, а також пошкоджено 5 будинків. Зазначається, що від обстрілу зайнялася пожежа на одному з підприємств міста, проте її оперативно ліквідували рятувальники.

Світлодарська громада

Через атаку протитанковою керованою ракетою у Світлодарську зазнали ушкоджень два житлових будинки. На щастя, на той момент мешканці були вже евакуйовані.

Очільник Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко розповів, що окупанти намагалися прорвати українську оборону на Очеретинському та Авдіївському напрямках. Проте Збройні Сили України відбили обидві спроби.

Зокрема, російські війська прануть прорватися на Мар'їнському напрямку, але ситуація там контрольована.