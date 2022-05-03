Кириленко заявив, що росіяни влучили в коксохімічний завод в Авдіївці. За його словами є десятки загиблих та поранених.

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За словами голова ОВА, внаслідок ворожого удару постраждало щонайменше 15 осіб. Ще 10 – загинули від обстрілу.

Ці цифри - оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою.

Росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому. Черговий цинічний злочин росіян на нашій землі. За все доведеться відповісти!

– написав Кириленко у своєму телеграмі.

Що відомо про Авдіївський коксохім

Цей завод – найбільше коксохімічне підприємство в Європі. Розташований коксохім в Авдіївці, яку зараз нещадно обстрілюють окупанти.

Основна продукція, яку випускає завод – це доменний кокс, який використовується у металургії. На частину Авдіївського коксохімічного заводу припадає 23% доменного коксу в Україні. Загалом випускає 31 вид продукції.

На заводі працюють майже 4 тисячі людей.

Цивільна інфраструктура Донеччини страждає від обстрілів

За словами Павла Кириленка. за 2 травня окупанти зруйнували житловий будинок у Авдіївці. також він зазначив, що окупанти активно обстрілюють Очеретинську громаду – за 2 дні бомбардувань знищено:

фельдшерсько-акушерський пункт у селищі Красногорівка,

кав’ярню та три житлових будинки в Очеретиному,

знеструмлено 4 села.

Мирні мешканці гинуть від окупантів

За минулий день на Донеччині внаслідок обстрілів поранено 8 людей. 1 людина загинула.

Загалом за повномасштабну війну у Донецькій області загинуло 292 людини. 915 мешканців підконтрольних Україні територій отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що кількість жертв та поранених подається без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже там підрахунок постраждалих неможливий.

При цьому Кириленко заявляє: в Маріуполі внаслідок російського терору загинули приблизно 22 тисячі людей.

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