Про деталі обстрілів розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зазначив, що цього разу Авдіївський коксохім потрапив під мінометний обстріл.

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Інформації про жертви на заводі наразі немає

На підприємстві пошкоджена одна будівля, інформації про жертв та постраждалих поки немає. Також нічний обстріл в Авдіївці завдав руйнувань житловому будинку та приміщенню школи.

Мар'їнку обстріляли запалювальними снарядами

Вночі Мар'їнку обстрілювали запалювальними снарядами, через це виникли пожежі у приватному секторі міста. Під постійним вогнем перебуває Новомихайлівка.

Через обстріли були пошкоджені лінії електропередач на Красногорівку. Проте в умовах бойових дій фахівці їх полагодили.

Закликаю всіх, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури, покинути область. Не наражайте себе на небезпеку,

– закликав Кириленко.

Дивіться наслідки нічних обстрілів на фото / Фото Павла Кириленка:

Напередодні ворог обстріляв Авдіївський коксохім: є загиблі та поранені

Зазначимо, що напередодні російські військові обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Це сталось саме тоді, коли люди завершили зміну і чекали на автобус, аби дістатись додому. Відомо про щонайменше 10 загиблих та 15 поранених.

Першими допомогу потерпілим надавали рятувальники та парамедики. На місце прибула поліція, аби задокументували докази воєнного злочину. Адже вбиті робітники жодного стосунку не мали до військової справи.

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Яка ситуація в Авдіївці, що на Донеччині: коротко про останні новини

Напередодні росіяни обстрілювали понад 10 міст Донецької області з "Градів" та танків. Постраждали щонайменше 33 об'єкти цивільної інфраструктури. Руйнувань зазнали житлові будинки, дитячі оздоровчі заклади, школа, об'єкти життєзабезпечення.

Наприкінці квітня росіяни скинули на Авдіївку фосфорні боєприпаси. Удари були по центру міста та в районі Авдіївського коксохіму. Після цього виникли кілька пожеж – зокрема, в житловій інфраструктурі.

Ще 24 квітня коксохімічний завод потрапив під потужний артилерійський обстріл. Було пошкоджено кілька цехів, за розслідування взялась прокуратура.

Саме напрям Авдіївки, Попасної та Курахового був одних з тих, де постійні штурмові дії здійснює ворог.

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