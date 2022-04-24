Великодні "вітання" від окупантів

Черговий обстріл Авдіївського коксохіму розслідує прокуратура. Повідомляється, що російські військові обстріляли завод 24-го квітня.

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Обстріл відбувся на Великдень близько 11:35 ранку. Під час обстрілу збройні сили Росії застосували реактивні системи залпового вогню.



Росіяни обстріляли Авдіївський коксохім / Фото прокуратури

У прокуратурі зазначили, що росіяни обстріляли одне з найбільших коксохімічних підприємств України. Унаслідок обстрілу пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех улавлювання.



Росіяни обстріляли Авдіївський коксохім / Фото прокуратури

Повна інформація щодо пошкодженої інфраструктури поки встановлюється.



Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ​

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