Пасхальные "поздравления" от оккупантов

Очередной обстрел Авдеевского коксохима расследует прокуратура. Сообщается, что российские военные обстреляли завод 24 апреля.

Достойно внимания Преступления оккупантов в Донецкой области: в Авдеевке россияне убили 5 гражданских, в том числе целую семью

Обстрел произошел на Пасху около 11:35 утра. При обстреле вооруженные силы России применили реактивные системы залпового огня.



Россияне обстреляли Авдеевский коксохим / Фото прокуратуры

В прокуратуре отметили, что россияне обстреляли одно из крупнейших коксохимических предприятий Украины. В результате обстрела повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания.



Россияне обстреляли Авдеевский коксохим / Фото прокуратуры

Полная информация о поврежденной инфраструктуре пока устанавливается.



Памятник действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала / Источник МОЗ

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