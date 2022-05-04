О деталях обстрелов рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что в этот раз Авдеевский коксохим попал под минометный обстрел.

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Информации о жертвах на заводе пока нет

На предприятии повреждено одно здание, информации о жертвах и пострадавших пока нет. Также ночной обстрел в Авдеевке нанес разрушения жилому дому и помещению школы.

Марьинку обстреляли зажигательными снарядами

Ночью Марьинку обстреливали зажигательными снарядами, из-за чего возникли пожары в частном секторе города. Под постоянным огнем находится Новомихайловка.

Из-за обстрелов были повреждены линии электропередач на Красногоровке. Однако в условиях боевых действий специалисты их починили.

Призываю всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть область. Не подвергайте себя опасности,

– призвал Кириленко.

Смотрите последствия ночных обстрелов на фото / Фото Павла Кириленко:

Накануне враг обстрелял Авдеевский коксохим: погибшие и раненые

Отметим, что накануне российские военные обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Это произошло именно тогда, когда люди закончили смену и ждали автобус, чтобы добраться домой. Известно о по меньшей мере 10 погибших и 15 раненых.

Первыми помощь пострадавшим оказывали спасатели и парамедики. На место прибыли полиция, чтобы задокументировали доказательства военного преступления. Так как убитые рабочие никакого отношения не имели к военному делу.

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Ситуация в Авдеевке на Донетчине: коротко о последних новостях

Накануне россияне обстреливали более 10 городов Донецкой области из "Градов" и танков. Пострадали не менее 33 объектов гражданской инфраструктуры. Разрушения получили жилые дома, детские оздоровительные заведения, школа, объекты жизнеобеспечения.

В конце апреля россияне сбросили на Авдеевку фосфорные боеприпасы. Удары были по центру города и в районе Авдеевского коксохима. После этого возникло несколько пожаров – в частности, в жилой инфраструктуре.

Еще 24 апреля коксохимический завод попал под мощные артиллерийские обстрелы. Были повреждены несколько цехов, за расследование взялась прокуратура.

Именно направление Авдеевки, Попасной и Курахового было одним из тех, где постоянные штурмовые действия совершает враг.

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