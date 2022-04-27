Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Важливо Обстріли практично по всій лінії фронту: на Донеччині загинули ще 2 цивільних
Як сказав Кириленко, росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці, зокрема:
- ввечері 26 квітня у районі коксохімічного заводу,
- зранку 27 квітня у центрі міста.
Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж. Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого.
Крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку. ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо,
– наголосив Кириленко.