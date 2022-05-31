Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

К теме Не хватает запчастей: Россия вытаскивает из моря "утопленников", уничтоженных ВСУ

Она отметила, что война России против Украины является гибридной, поэтому там, где сейчас не ведутся боевые действия, есть опасность.

По ее словам, если утро выглядит мирным в некоторых районах Одессы, а на улице жарко, нужно помнить, что война продолжается, а враг коварен.

Надо понимать, что даже побережье может быть линией обороны… Не ходите на пляжи, хотя бы из солидарности к тем, кто защищает Украину,

– подчеркнула Гуменюк.

Одесситы загорают несмотря на запрет

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что некоторые жители загорают прямо под табличками, которые информируют о заминировании территории.

"Акватория и побережье Черного моря заминированы, и речь идет не только об одесских пляжах, а обо всех побережьях Одесской области. Патрульные прилагают просто нечеловеческие усилия для того, чтобы сообщить людям об опасности и выгнать их с тех территорий", – сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что в законодательстве есть положения, которые позволяют привлекать людей к ответственности, ведь речь идет не только о нарушении правил военного положения, но и о безответственном пренебрежении работой, которая проводится для их безопасности.

"Это прозвучит очень жестко, но я очень не хочу, чтобы руки, ноги или головы тех, кто решит позагорать на заминированных территориях, летали над акваторией Черного моря. Особенно цинично и ужасно, когда взрослые родители тянут на пляжи своих детей. Пожалуйста, подумайте, что вы делаете", – призвал Братчук.

Почему людям нельзя купаться в море

В оперативном командовании "Юг" неоднократно призывали людей быть осторожными и избегать побережья и вод Черного моря.

По их словам, купаться в море опасно, как и использовать берег или море в других целях.

"Обращаем внимание всех желающих отдыхать, что опасность таких "сюрпризов" в пляжной зоне слишком высока. И не всегда мина будет вести себя так сдержанно, вполне вероятен неконтролируемый подрыв", – объяснило командование.

К слову, 30 мая на популярный песчаный пляж побережья Черного моря шторм вынес морскую якорную мину. Специалисты подрывной команды ВМС Вооруженных Сил Украины сразу же ее ликвидировали.

Внимание! Морские мины на побережье Черного моря выбрасываются регулярно. В частности , вражескую мину выбросило на берег 14 мая. Впоследствии 16 мая – две морские мины. Специалисты подрывной команды Военно-морских сил обезвредили их. По данным Одесской ОВА, в море может быть ориентировочно 400 – 600 мин оккупантов.

Видео по теме – 30 мая оккупанты ударили по Одессе: куда попали