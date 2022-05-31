Вражескую мину выбросило на берег Черного моря 30 мая. В этот же день ее уничтожили.

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На берег Черного моря в Одесской области выбросило мину врага

В юге (говорится о 30 мая – 24 канале) на побережье Одесщины вынесло морскую якорную мину. В результате шторма, царившего вчера в Черном море, одну из вражеских мин сорвало с крепления и отправило за волнами прямо к берегу,

– сообщили в ОК "Юг".

Там объяснили, что вражеская мина была замечена военнослужащими Вооруженных Сил Украины. Предварительно сообщили, что ее выбросило на популярный песчаный пляж.

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"К счастью пляж системно патрулируется и отдыхающих не было. Опасную находку обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. После вывоза в безопасное место, военные специалисты совершили контролируемый подрыв мины", – говорится в сообщении.

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Людей предупредили, что мины в море могут взрываться

Оперативное командование еще раз напомнило, что купаться в море опасно, как и использовать берег или море в других целях.

Обращаем внимание всех желающих отдыхать, что опасность таких сюрпризов в пляжной зоне слишком высока. И не всегда мина будет вести себя так сдержанно, вполне вероятный неконтролируемый подрыв,

– объяснило командование.

Всех мирных жителей призывали соблюдать нормы и ограничения военного положения, следить и не пренебрегать опасностью себя и окружающих.

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Кратко о минах в Черном море

В оперативном командовании "Юг" неоднократно призывали людей осторожничать и избегать побережья и вод Черного моря.

Буквально 27 мая спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что Россия "начудила" в Черном море , заменив его. Теперь кафир требует от Украины разблокировать и уничтожать российские мины.

Из-за минирования страны-агрессора Россия сделала заложниками гражданские суда, пришвартованные в порту Одессы.

По данным Одесской ОВА, в море может быть ориентировочно 400 – 600 мин кафиров. В то же время украинская сторона должна была защититься от риска высадки российского десанта. Именно поэтому наша заменяла некоторые части побережья моря.

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