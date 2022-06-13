Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він вважає, що ці зустрічі перетворюються у рутину та спрямовані на подолання якихось бюрократичних перешкод, які виникають після постачання певного озброєння.

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На думку Коваленка, досить суперечливо те, що зустрічі Контактної групи започаткувалися на авіабазі Рамштайн, розташованої в Німеччині. Адже саме ця країна, демонструє повну апатію щодо постачання зброї Україні.

"Вони блокують постачання танків Leopard А4 з Іспанії до України, вони блокують постачання BMP-1A1 з Греції до України. Вони блокують все, що можна блокувати", – підкреслив експерт.

Саме тому оглядач припускає, що на третій зустрічі менше розмовлятимуть про зброю. Натомість міністри оборони, ймовірно, торкнуться теми відповідальності партнерів, які дали багато обіцянок Україні, однак виконувати їх не поспішають. Звісно, першочергово йдеться саме про Німеччину.

Я вважаю, що будуть і політичні аспекти, і вони будуть з'ясовувати – що ж у Берліні, у Бундестазі йде не так,

– підсумував Олександр Коваленко.

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