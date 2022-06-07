Джерела в грецькому уряд повідомили ЗМІ, що перші німецькі танки в Греції очікують побачити не раніше, ніж через 2 місяці. Коли ж українці отримають грецьку бронетехніку – ніхто і не береться прогнозувати.

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Німці відмовляються постачати Україні свої танки напряму

Уряд Німеччини раніше відмовився постачати Україні напряму свої танки. Тому схема така: німці передають власні сучасні танки країнам НАТО або ЄС, а ті передають свої – старіші моделі для ЗСУ.

За таким планом, Афіни мали передати Києву БМП-1. Проте для цього спеціальний комітет з Греції має оглянути танки Marder на території Німеччини. Тоді їх повинні доставити на грецьку територію, а вже після цього військова техніка поїде в Україну.

Грецькі представники досі не оглянули німецькі танки

Процес застряг ще на першому етапі. Адже Афіни досі не отримали запрошення для комісії відвідати Німеччину.

Коли Україна має отримати танки – коли війна закінчиться?

– сказав представник грецького Міністерства оборони.

Не втримався від коментаря і колишній глава Міноборони, який назвав складний план канцлера Шольца "цирком та знущанням, як з України, так і Греції".

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Епопея з наданням зброї від Німеччини

ЗМІ пишуть, що канцлер Шольц не хоче надавати важке озброєння Україні, бо побоюється, що воно буде використане на російській території.

При посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна зможе отримати зброю від німців вже наприкінці червня. При цьому він зауважив, що за 100 днів війни Берлін не надав Україні жодної одиниці важкого озброєння.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відкинула звинувачення в тому, що Берлін затягує з постачання озброєння і запевнила, що Україні допомагатимуть у довгостроковій перспективі.

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