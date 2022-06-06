Скандальні припущення німецького уряду 24 каналу прокоментував політолог Микола Давидюк. За його словами, німцям варто побоюватись російських танків у своїй країні, а не німецьких танків у Росії.

До теми У Берліні побоюються використання Україною німецьких танків для вторгнення в Росію, – ЗМІ

Насправді німцям треба пильнувати ситуацію, – політолог

Про подібну цинічну заяву з Берліна повідомило авторитетне видання Spiegel з посиланням на джерела, близькі до уряду країни. Політолог вважає, що якщо у Німеччині не змінять свою політику щодо війни в Україні, то справді може статись таке, що танки Росії вже будуть на німецькій території.

Микола Давидюк Політолог Мені здається, що німцям треба боятися не своїх танків на території Росії, а російських танків на території Німеччини.

Він додав, що насправді Німеччина, граючись в мирну ідеологію осуду будь-якої війни, ще більше спотворює безпекову ситуацію в Європі. Мовляв, якомога більше маніпулює мирними країнами та все більше дратує ворога, який насправді дуже хочу переділити всю карту світу.

Росія якраз таки хоче повернутись у жахливі часи попередніх століть, коли війни були головним рушієм економіки. Зараз якраз намагаються це повернути. Німцям насправді теж треба дивитись,

– зазначив Давидюк.

Політолог висловився про цинічну позицію Німеччини щодо танків: дивіться відео 24 каналу

У Німеччині триває зміна політичних поколінь, вважає політолог. Партія "Зелених", які уособлювали собою якесь майбутнє виявилось, що це об'єктивне та адекватне теперішнє. Насправді це має статись не через те, що 30 чи 50 років, а це про сьогодні.

Мовиться про те, що "нафтові та газові гроші" – це гроші диктатури. "Сьогодні дійсно простіше й дешевше обходитись "дорогою зеленою енергетикою", аніж супердешевим російським газом", – упевнений Давидюк.

Зауважте! Ще у вересні 2021 року, під час виборів у Німеччині, лідерка "зелених" Анналена Бербок обіцяла не допустити запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Він наголосив на тому, що насправді німці зараз роблять дуже великий стрибок у своїй свідомості. Говориться про публікації щодо певного покоління німецьких політиків, які зараз дуже сильно зблизились із Путіним.

Також у країні є досить багато політиків, які на війну в Україні давали 3 дні, а сьогодні "вже дуже сильно хочуть приїхати у Київ і попіаритись". Саме тому, підсумував політолог, Німеччина теж трансформується дуже сильно.

Танки від Німеччини для допомоги Україні: що відомо

Німеччина з початку повномасштабної війни Росії в Україні неприємно здивувала своїм неоднозначним ставленням до питання зброї для допомоги нашій країні у спротиві з російськими окупантами. Проте 1 червня стало відомо, що Німеччина таки надасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони, однак не обіцяні танки.

Німецька міністерка оборони щодо танків казала, що такі рішення завжди узгоджуються з союзниками. За її словами, обіцяні та потрібні для України танки спочатку потрібно було б модернізувати.

Власне, зенітний комплекс Gepard теж міг бути швидко наданий Україні. Проте федеральний уряд не дав на це згоду, зосередившись лише на легкому озброєнні. Олаф Шольц так і не пояснив, чому він не хотів поставити жодного танка.

На рівні НАТО "танкове ембарго" ніколи відкрито не обговорювалося, не кажучи вже про ухвалення рішення. Неофіційно, за даними урядових кіл, є повна згода з Вашингтоном, Лондоном і Парижем.

Цікаво – а які літаки потрібні Україні для війни з Росією: деталі у відео