Політикиня наголосила, що не можна довіряти запевнянням офіційної Москви. Мовиться про збереження транзиту газу через Україну після запуску скандального газопроводу.
Зауважте Безжалісна дипломатія: США ставлять на місце Росію та Францію
Я б їх (дозволи на запуск "Північного потоку-2", – 24 канал) не видала,
– наголосила Бербок.
"Північний потік-2": останні новини
- "Газпром" ще 10 вересня оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Кремль хвалився, що його можуть запустити вже найближчими днями.
- Водночас Росії не вдалося реалізувати плани. Спершу "Північний потік-2" має пройти сертифікацію. Вона триватиме щонайменше 2 місяці.
- Понад 40 європарламентарів заявили про необхідність розслідувати діяльність "Газпрому". Ініціатором став депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс.
- "Газпром" звинуватили у маніпуляціях та порушенні правил конкуренції ЄС.
- Через проблему "Північного потоку-2" президент Володимир Зеленський створив робочу групу. Її метою буде напрацювання пропозицій щодо нейтралізації ризиків у сфері енергетики.
- Участь у процедурі сертифікації газопроводу "Північний потік-2" дозволили взяти Польщі. Польська газова держкомпанія PGNiG оголосила про це на 22 вересня.