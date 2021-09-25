Політикиня наголосила, що не можна довіряти запевнянням офіційної Москви. Мовиться про збереження транзиту газу через Україну після запуску скандального газопроводу.

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Я б їх (дозволи на запуск "Північного потоку-2", – 24 канал) не видала,

– наголосила Бербок.

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