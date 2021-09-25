Политик подчеркнула, что нельзя доверять заверениям официальной Москвы. Речь идет о сохранении транзита газа через Украину после запуска скандального газопровода.
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Я бы их (разрешения на запуск "Северного потока-2", – 24 канал) не выдала,
– подчеркнула Бербок.
"Северный поток-2": последние новости
- "Газпром" еще 10 сентября объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Кремль хвастался, что его могут запустить уже в ближайшие дни.
- В то же время России не удалось реализовать планы. Сначала "Северный поток-2" должен пройти сертификацию. Она продлится минимум 2 месяца.
- Более 40 европарламентариев заявили о необходимости расследовать деятельность "Газпрома". Инициатором стал депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.
- "Газпром" обвинили в манипуляциях и нарушении правил конкуренции ЕС.
- Из-за проблемы "Северного потока-2" президент Владимир Зеленский создал рабочую группу. Ее целью будет наработка предложений по нейтрализации рисков в сфере энергетики.
- Участие в процедуре сертификации газопровода "Северный поток-2" разрешили принять Польше. Польская газовая госкомпания PGNiG объявила об этом на 22 сентября.