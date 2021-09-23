Об этом сообщила польская газовая госкомпания PGNiG на своем сайте 22 сентября.

Читайте также Палата представителей Конгресса одобрила правки с санкциями против "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило PGNiG, а также ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH допуск к процедуре сертификации "Северного потока-2",

– говорится в сообщении.

Председатель правления PGNiG Павел Маевски заявил, что они довольны решением регулятора о предоставлении обеим компаниям возможности участвовать в процедурах сертификации.

"Северный поток-2" не соответствует требованиям

"В процессе сертификации мы будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока-2" не смог избежать применения требований о разграничении прав собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают затраты на весь трубопровод", – сказал он.

Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и содержательным требованиям к оператору трубопровода, в частности, требованиям, касающимся надежности поставок и корпоративной структуры компании,

– добавил Павел Маевски.

Обратите внимание! Сертификация "Северного потока-2" может длиться 2 месяца или даже дольше.

Газопровод "Северный поток-2": последние новости