Скандальные предположения немецкого правительства 24 канала прокомментировал политолог Николай Давыдюк . По его словам, немцам следует опасаться российских танков в своей стране, а не немецких танков в России.

В Берлине опасаются использования Украиной немецких танков для вторжения в Россию, – СМИ

На самом деле немцам нужно следить за ситуацией, – политолог

О подобном циничном заявлении из Берлина сообщило авторитетное издание Spiegel со ссылкой на источники, близкие правительству страны. Политолог считает, что если в Германии не изменят свою политику по поводу войны в Украине, то действительно может произойти такое, что танки России уже будут на немецкой территории.

Николай Давыдюк Политолог Мне кажется, что немцам нужно опасаться не своих танков на территории России, а российских танков на территории Германии.

Он добавил, что на самом деле Германия, играя в мирную идеологию осуждения любой войны, еще больше уродует ситуацию в Европе. Мол, как можно больше манипулирует мирными странами и все больше раздражает врага, который действительно очень хочу переделить всю карту мира.

Россия как раз хочет вернуться в ужасные времена предыдущих веков, когда войны были главным двигателем экономики. Сейчас как раз пытаются вернуть это. Немцам действительно тоже надо смотреть,

– отметил Давидюк.

Политолог высказался о циничной позиции Германии по танкам: смотрите видео 24 канала

В Германии идет смена политических поколений, считает политолог. Партия "Зеленых", олицетворявших собой какое-то будущее, оказалось, что это объективное и адекватное настоящее. На самом деле это должно произойти не потому, что 30 или 50 лет, а это сегодня.

Речь идет о том, что "нефтяные и газовые деньги" – это деньги диктатуры. "Сегодня действительно проще и дешевле обходиться "дорогой зеленой энергетикой", чем супердешевым российским газом", – уверен Давидюк.

Примите во внимание! Еще в сентябре 2021 года, на выборах в Германии, лидер "зеленых" Анналена Бербок обещала не допустить запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Он отметил, что на самом деле немцы сейчас совершают очень большой скачок в своем сознании. Говорится о публикациях по поколению немецких политиков, которые сейчас очень сильно сблизились с Путиным.

Также в стране достаточно много политиков, которые на войну в Украине давали 3 дня, а сегодня "уж очень сильно хотят приехать в Киев и попиариться". Именно поэтому, подытожил политолог, Германия тоже трансформируется очень сильно.

Танки от Германии для помощи Украине: что известно

Германия с начала полномасштабной войны России на Украине неприятно удивила своим неоднозначным отношением к вопросу оружия для помощи нашей стране в сопротивлении с российскими оккупантами. Однако 1 июня стало известно, что Германия предоставит Украине современную систему противовоздушной обороны, однако не обещаны танки.

Немецкое министерство обороны по танкам говорило, что такие решения всегда согласовываются с союзниками. По ее словам, обещанные и нужные для Украины танки сначала нужно модернизировать .

По сути, зенитный комплекс Gepard тоже мог быть быстро предоставлен Украине. Однако федеральное правительство не дало на это согласия, сосредоточившись только на легком вооружении. Олаф Шольц так и не объяснил, почему он не хотел поставить ни одного танка.

На уровне НАТО "танковое эмбарго" никогда открыто не обсуждалось, не говоря уже о принятии решения. Неофициально, по данным правительственных кругов, есть полное согласие с Вашингтоном, Лондоном и Парижем.

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