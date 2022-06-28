Як наголосив спікер РНБО Олексій Данілов, Крим може бути російським лише в уяві російських пропагандистів.
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Що сказав Медведєв
Екслідер Росії Дмитро Медведєв в одній зі своїх заяв підкреслив, що Україна у НАТО нібито буде значно небезпечнішою. Відповідну думку він висловив, порівнюючи нашу державу в Альянсі та Швецію і Фінляндію, які вже подали заявки.
Для нас Крим – частина Росії. І це – назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим – це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, це конфлікт з усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа,
– сказав Медведєв.
Себто він фактично назвав Україну членом НАТО. Але ця інформація є не лише відвертою брехнею, а й маніпуляцією. На це звернули увагу у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, що наша держава дійсно прагне вступити в НАТО. Ба більше, це закріплено в Конституції України. Але наразі про можливість стати частиною Альянсу не йдеться. Тож ми є ані кандидатами, ані членами НАТО.
Відповідь України
За словами Данілова, Крим може бути російським лише у хворій уяві росіян.
"Крим ваш" може бути тільки у хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу,
– підкреслив секретар РНБО.
Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що не ставила б на перемогу Росії. Вона зауважила, що бійці "другої армії світу" не знають, за що воюють. І саме тому вони не можуть похизуватись неабиякими здобутками на фронті. Натомість українці відстоюють свою землю, тож боротимуться до останнього.
Як Україна повертатиме Крим і Донбас
Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що зброя від країн НАТО, зокрема від США, допоможе Україні повернути окуповані Росією території – Крим та Донбас. Він наголосив, що це відбудеться не так швидко, як би хотілось – на третьому етапі звільнення українських територій.
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- За словами Резнікова, першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам ЗСУ.
- Другий етап потрібний для того, щоб відкинути російські війська на їх позиції до вторгнення 24 лютого.
- Звільнення Криму обговорюватиметься лише на третьому етапі і до цього процесу залучатимуть західних союзників.
Українська влада неодноразово заявляла, що ЗСУ не використовуватиме зброю для нападу на Росію, але Крим – це територія України. З цим також погоджуються у США.
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