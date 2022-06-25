В Крыму появились "предупреждения" оккупантам
Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым. Похоже, что в Крыму уже сформировалось партизанское движение.
Внимание "Вышки Бойко" до сих пор горят, видно по меньшей мере 4 очага: в NASA показали свежие спутниковые фото
В оккупированном Крыму активно распространяют самодельные постеры в дополнение к листовкам с цитатами Президента Украины Владимира Зеленского, где подчеркивают, что Крым – это Украина, о которых мы писали на прошлой неделе.
– говорится в сообщении.
Также появились изображения незаконного Керченского моста с надписью "Газовые вышки – это только начало" и сообщения оккупантам, что крымчане ждут контрнаступление ВСУ.
Больше всего таких плакатов замечено в городах Алушта, Симферополь и Керчь.
Похоже, что в Крыму просыпаются партизаны / Фото телеграм-каналы
Вероятный удар по "вышкам Бойко": коротко о главном
- Преступные власти временно оккупированного Россией Крыма 20 июня сообщили об ударе по буровым установкам "Черноморнефтегаза".
- Псевдоголова оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что там проводили спасательную операцию, потому что в момент удара на установках якобы находились 110 человек. В российских СМИ сообщили, что не всем удалось спастись.
- Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко подтвердил 24 каналу, что ВСУ действительно нанесли удар по "вышкам Бойко".
- Он отметил, что там могли использовать ракетное оружие и авиацию. Башни серьезно повреждены, однако нужно дождаться официальных данных от командования ВСУ.
К теме – что известно о "вышках Бойко", по которым, вероятно, ударили ВСУ: смотрите видео