У Криму з'явились "попередження" окупантам
Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. Схоже, що в Криму уже сформувався партизанський рух.
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В окупованому Криму активно поширюють саморобні постери у додаток до листівок із цитатами Президента України Володимира Зеленського та наголошенням, що Крим – це Україна, про які ми писали минулого тижня,
– йдеться у повідомленні.
Також з'явились зображення незаконного Керченського мосту з написом "Газові вишки – це лише початок" і повідомлення окупантам, що кримчани очікують на контрнаступ ЗСУ.
Найбільше таких плакатів помічено в містах Алушта, Сімферополь і Керч.
Схоже, що у Криму просинаються партизани / Фото телеграм-канали
Ймовірний удар по "вишках Бойка": коротко про головне
- Злочинна влада тимчасово окупованого Росією Криму 20 червня повідомила про удар по бурових установках "Чорноморнафтогазу".
- Псевдоголова окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що там проводили рятувальну операцію, бо в момент удару на установках начебто перебували 110 людей. У російських ЗМІ повідомили, що не всім вдалося врятуватися.
- Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко підтвердив 24 каналу, що ЗСУ й справді завдали удару по "вишках Бойка".
- Він зауважив, що там могли застосувати ракетну зброю та авіацію. Вежі мають серйозне пошкодження, однак потрібно дочекатися офіційних даних від командування ЗСУ.
До теми – що відомо про "вишки Бойка", по яких, ймовірно, вдарили ЗСУ: дивіться відео