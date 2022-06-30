Дмитро Марченко керував обороною Миколаєва з 25 лютого до початку квітня. Він запевняє, що треба "добивати Росію".

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З окупованими територіями є тісний зв'язок

Генерал-майор розповів, що з тимчасово окупованими територіями підтримують тісний зв'язок. В Херсоні, зазначив Марченко, є люди, які "сховали зброю та чекають на сигнал". На думку військового, звільняти Херсонщину будуть одразу з двох боків.

Ніхто не збирається здавати, і ніхто не збирається їх залишати. Якщо у когось пробігають думки, а давайте на цьому зупинимо війну – ні, це наша країна, це наші землі!

– наголосив Марченко.

Щоправда, на Херсонщині українська армія справді втратила час і це дозволило росіянам закріпитись. Наразі там працюють злагоджені підрозділи ЗСУ, які завдають ударів по необхідних точках.

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Українцям не вистачає сил та засобів, – Марченко

Скажу, як є: якби в нас зараз було достатньо сил та засобів, яких, на жаль не вистачає, це техніка, озброєння, артилерія, ППО, підтримка з повітря, то якби ми розігналися, повірте, то вони б зупинилися вже за Керченським мостом,

– додав генерал-майор.

Марченко переконаний, у випадку контрнаступу ЗСУ росіяни тікатимуть, адже у них нема ані бажання, ані мотивації воювати. Більшість полонених з війська ворога – це, як правило, малоосвічена молодь – з низьким рівнем моралі.

Яка ситуація зараз в окупованому Криму: останні новини

Попри 8-річну окупацію Криму росіянами, на півострові працюють українські партизани. Вони інформують окупантів про контрнаступ ЗСУ.

Ймовірно, що 20 червня українські захисники вдарили по так званих "вишках Бойка" – бурових установках, які насправді належать Україні, проте були вкрадені росіянами.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що в разі взяття українськими військовими Херсона, це дасть змогу відрізати Крим від росіян.

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