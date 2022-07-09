Об этом для 24-го канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что местные публикуют видео с пожарами и взрывами.

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"Действительно из Херсона люди видят большой пожар и слышат детонации. Есть зафиксированные попадания в Чернобаевский аэропорт. Он расположен не в самой Чернобаевке, а неподалеку, северо-западнее Херсона. Из всех локации, которые публикуют херсонцы, можно определить, что именно многочисленные пожары и взрывы в Чернобыевском аэропорту", – сказал Молчанов.

Какие причины пожаров

По словам активиста, горят административные здания аэропорта, зал ожидания, где оккупанты хранили оружие. Есть огонь вдоль взлетно-посадочной полосы.

Херсон в последние дни охватывают пожары. Отчасти это связано с деятельностью ВСУ. Частично – с деятельностью самих кафиров, которые к западу от Херсона устроили себе учебный полигон и пытаются хоть как-то тренировать мобилизованных, не видевших в своей жизни автомат,

– отметил Молчанов.

Он объяснил, что именно такие учения часто ведут к пожарам на полях. Из-за этого появились неправдивые слухи, что бои продолжаются под Херсоном, в километре от города.

"Пока нет объективной информации о попадании в самом Херсоне. Пожары и детонации, которые пол дня происходят за городом, но из-за плохой видимости люди думают, что это в Херсоне", - отметил Молчанов.

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Жителям Чернобаевки не до смеха

По словам Молчанова, никто не понимает, почему оккупанты так упорно размещают свои боекомплекты в Чернобаевке. Он сказал, что туда может достать даже украинская ствольная артиллерия.

"Похоже, что достала, поэтому я даже не знаю праздновать ли очередную Чернобаевку. Хотя чернобаевцам, жителям поселок Камышаны, Геологов и Зимовщика (населенные пункты, прилегающие к аэропорту) им, конечно, не до смеха, потому что все это разлетается, выбивает окна и пробивает крыши. Люди порой возмущаются из-за радостных эмоций остальных украинцев, потому что в условиях оккупации они даже не могут никуда убежать", – рассказал активист.

Обратите внимание – Молчанов о пожарах на взрывы в Херсонской области: смотрите видео