ВСУ ударили по мосту ровно в полночь. В результате удалось уничтожить и вагоны с боеприпасами врага, которые тот подогнал к мосту.

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Потери оккупантов во время атаки

Точным ударом нашим воинам удалось поразить Антоновский железнодорожный мост. Кроме того, наши войска, вероятно, уничтожили вагоны с техникой и находившимися у моста боеприпасами.

Попадания похоже были не только по самому мосту, но и по "гуманитарке и минудобрениям",

– говорится в сообщении Страткома ВСУ.

Удар по Антоновскому мосту: смотрите видео

Предыдущие атаки мостов в Херсонской области

На Херсонщине, большинство территории которой, включая административный центр, находятся под временной оккупацией есть 3 переправы через Днепр, которые активно использовали оккупанты – Антоновский мост, Антоновский железнодорожный мост и мост через Каховскую ГЭС. Все три сооружения стали целью для ВСУ, поскольку это создаст максимально неблагоприятные условия для оккупантов, что позволит нашим войскам успешно идти в контрнаступление.

Антоновские мосты чрезвычайно важны для врага. Еще 26 июля ВСУ нанесли точный удар по Антоновскому мосту и серьезно повредили его – даже оккупанты это признали и сейчас пытаются отремонтировать его. Во время этой же атаки повреждения получил и железнодорожный мост.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк накануне сыронизировал, что Антоновский мост намекает оккупантам, что пора делать "жест доброй воли" и убираться из украинского Херсона.

Оккупанты стягивают резервы на Юг для того, чтобы избежать контрнаступления ВСУ и даже начать собственное наступление, однако наши воины продвигаются на территории Херсонщины – временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 2 августа сообщил об освобождении 53 населенных пунктов области.

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