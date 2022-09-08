К ней нужно подготовиться, должным образом обеспечив наших военных. Над этим сейчас работает государство и волонтеры. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Безусловно, зимний период предполагает возможность усложнения ситуации на фронте. Однако Мусиенко подчеркнул, что летом также бывают сверхсложные условия. "Когда на Востоке или Юге жара поднималась более чем на 30 градусов, постоянно находиться в бронежилете, под погрузкой оружия – это тоже непросто", – подчеркнул Мусиенко.

Почему ситуация на фронте будет сложной

Ключевые сложности, вызванные погодными условиями:

падение температуры – необходимые средства для обогрева в блиндажах и теплая одежда, чтобы защитить военных;

усложнение передвижения техники в полевых условиях – мы привыкли к разным температурам зимой, не всегда фиксируются только морозы, могут быть дожди с мокрым снегом – все это вызывает размягчение почвы;

отсутствие зеленых зон – через них легче проникать диверсионным группам, там находятся наши военные на наблюдательных пунктах или выполняют определенные задачи.

Военный эксперт отметил, что зимой проезд техники или тяжелой артиллерии вне дорог будет усложнен. Понятно, что безопаснее рассредоточиваться в полевых условиях, чем ехать по единой большой колонне по одной дороге, как это делали россияне на Киевском или Черниговском направлении. Вражеские колонны просто громили.

Продвигаться и двигаться очень быстро в зимних условиях бывает сложнее, чем в условиях лета.

– сказал Мусиенко.

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