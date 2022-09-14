Об этом для 24 каналу рассказал нацгвардеец Виталий Маркив. По его словам, российские оккупанты могут воевать зимой и украинские защитники с 2014 года не раз это наблюдали.

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"Прежде всего трудно что-то спрогнозировать. Однако если проанализировать все происходившее в течение войны, которая началась еще в 2014 году, то самые масштабные боевые действия противник вел именно зимой. Мы помним Дебальцево и другие операции, поэтому надо быть готовым и помнить, что враг готов воевать зимой", – сказал Маркив.

Военные готовы освобождать Украину

Нацгвардеец отметил, что воевать и идти в наступление зимой очень тяжело. Все зависит не только от умений и оружия, но и от почвы и территорий.

Если у тебя готовые позиции, то сможешь подготовить оборону. Если нет и заходить и копать окопы, то это очень тяжело. Однако нет разницы. Будет приказ – будем двигаться вперед,

– подчеркнул Маркив.

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Как зима повлияет на фронт

По словам военного эксперта и руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, зима усложнит ситуацию на фронте. Однако он отметил, что летом тоже было непросто. В частности, когда жара достигала 30 градусов и было тяжело находиться в амуниции под палящим солнцем.

Мусиенко объяснил, что из-за падения температуры следует обогревать блиндажи, иметь теплую одежду, чтобы защитить военных. Кроме того, зимой бывают не только морозы. Возможен дождь и мокрый снег. Поэтому почва размокает и затрудняет передвижение техники. Также препятствие есть из-за отсутствия зеленых зон.

"Продвигаться и двигаться очень быстро в зимних условиях бывает сложнее, чем в условиях лета", – сказал Мусиенко.

Обратите внимание – нацгвардеец Виталий Маркив об обороне Украины в зимний период: смотрите видео