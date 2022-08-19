Раненый город выживает

Я не буду вдаваться в детали и забивать себе голову, почему так. Город болен. Город весь в ранениях. И в ближайшей перспективе лучше не будет. Город будет выживать.

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Я со страхом думаю о том, что будет, когда начнутся морозы. Когда власти говорят, что будет тяжелая зима, это значит, что будет тупо жесть. А если еще добавить разрушение критической инфраструктуры, которое будут наносить оккупанты, то жесть будет жесткой.

Winter is coming

Я не знаю, куда меня занесет зимой. Или вообще будет ли она для меня, эта зима. Но на всякий случай хочу рулон толстой пленки, может, плиты ОСБ, чтобы были в запасе на все окна. Саморезы, планки и т.д. Обогреватель и электроплитка тоже есть. О буржуйке пока не думал, потому что сразу тянет проблему с дровами. А еще есть опыт хоть како-то с зимы 2014 – 2015 под Донецком. А еще друзья в частном секторе, где можно будет жечь что-нибудь.

К чему этот пост? К тому, что все то, что вокруг нас, оно не денется никуда. К тому, что ничего резко не закончится и не восстановится. Зима будет тяжелой. На фронте и в тылу. Особенно в прифронтовых и фронтовых городах.

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И не готовые к экстриму гражданские – это жесткая нагрузка на военных и военные администрации. Просто помните это. Самая большая помощь военным и спасателям от мирняка – это не создавать головную боль. По возможности. И уже пора над этим задуматься. Будет жестко.

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