День с огоньком

То есть либо накрыли несколько колонн, либо склады во время загрузки, либо это потери россиян после попадания в Валуйки. Если бы там ни было, но это очень солидно.

Интересное Пока россия запускает в космос "рухлядь", Украина достигла исторического прорыва

В этот же день +10 танков (танковая рота) и +16 бронированных машин (это уже три дня подряд). +5 систем противовоздушной обороны – спасибо за AGM-88.

Что интересно, то вчера было 17 артиллерийских систем – целый артиллерийский дивизион. Либо у нас так хорошо заработали контрбатарейные системы, либо это посчитали результаты попадания под Джанкоем.

Советуем Как путин "променял" улицу кабаевой в Киеве на Сирию для Эрдогана

400 новобранцев в ад

И радостно выглядят +400 потеряных россиян личного состава. Задвухсотили за день целую батальонно-тактическую группу пехоты.

Как бы ни считали, но постоянные попадания в склады россиян начинают приносить свои плоды. Это еще не перелом, но рано или поздно потери россиян будут становиться слишком ощутимыми, и держать линию фронта будет тяжело.

Достойно внимания – потери российских оккупантов по состоянию на 19 августа: смотрите видео