День із вогником

Тобто або накрили декілька колон, або склади під час завантажування, або це втрати росіян після влучання у Валуйки. Якби там не було, але це дуже солідно.

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Цього ж дня +10 танків (танкова рота) та +16 броньованих машин (це вже три дні поспіль так). +5 систем протиповітряної оборони – дякуємо за AGM-88.

Що цікаво, то вчора було +17 артилерійських систем – цілий артилерійський дивізіон. Або у нас так гарно запрацювали контрбатарейні системи, або це порахували результати влучання під Джанкоєм.

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400 новобранців до пекла

І радісно виглядають +400 втрачених росіян особового складу. Задвохсотили за день цілу батальйонно-тактичну групу піхоти.

Як би не рахували, але постійні влучання в склади росіян починають приносити свої плоди. Це ще не перелом, але рано чи пізно втрати росіян ставатимуть занадто відчутними, і тримати лінію фронту буде важко.

Варте уваги – втрати російських окупантів станом на 19 серпня: дивіться відео