Космічна перемога

Однієї з п’яти супутникових компаній SAR, які мають контракти на дослідження від Національного розвідувального офісу (NRO).

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ICEYE запустила 21 космічний апарат і наразі використовує найбільший у світі парк комерційних супутників SAR.

SAR можуть знімати вночі та через хмарність – плюс над українською територією, яка більшу частину року похмура.

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Додаткові козирі

І, звичайно, це одразу прибирає спекуляції росії, що це – проксі-війна, бо нам ніби-то партнери підказують цілі, передаючи знімки.

На додачу – це можливість зміцнити довіру між нами та партнерами. Адже ми точно будемо поводитися з отриманими даними відповідально. Так, щоб перемогти з мінімальними втратами, не вдаючись до невиправданої ескалації.

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