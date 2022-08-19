Космическая победа

Одной из пяти спутниковых компаний SAR, у которых контракты на исследования от Национального разведывательного офиса (NRO).

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ICEYE запустила 21 космический аппарат и в настоящее время использует самый большой в мире парк коммерческих спутников SAR.

SAR могут снимать ночью и через облачность – плюс над украинской территорией, которая большую часть года пасмурная.

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Дополнительные козыри

И, конечно, это сразу убирает спекуляции россии, что это – прокси-война, потому что нам будто бы партнеры подсказывают цели, передавая снимки.

Вдобавок – это возможность укрепить доверие между нами и партнерами. Ведь мы точно будем обращаться с полученными данными ответственно. Так, чтобы победить с минимальными потерями, не прибегая к неоправданной эскалации.

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