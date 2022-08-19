Трудно нести, жалко бросить

путин подзалип в игру в чемодан без ручки. С одной стороны, бросать жалко, потому что гордость московии – красивое и краденое. С другой – без перемирия и заморозки войны в Крым будет регулярно прилетать.

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Каждый прилет в Крым – демонстрация слабости российских технологий, российской армии и самого путина.

С каждым днем тянуть этот чемодан без ручки становится все сложнее. московия слабеет. Стратегически мы имеем преимущество и должны его реализовать.

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