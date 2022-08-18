вагнера на долго не хватило

На шевроне какого-то вагнера я увидел надпись: "Я не верю ни во что, я здесь просто для насилия". На очередном шевроне дежурного состава пвк "вагнер", бл**ь, они заканчиваются быстрее, чем успевают оформить документы. Пафосно, резко, смешно.

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Видишь, вагнер, до сих пор ты еще не встречал настоящего насилия. Тебе казалось, что ты страшен, могуч и беспощаден. От вида твоих татух, твоих зубов и твоего АК-12 в панике разбегается весь мир, и ты шагаешь планетой с оружием в руках, вбрасывая цивилизации в хаос и громко хохоча в лицо Вселенной. А потом тебе дали п**ды.

Слышали ли вы, как дают п**ды музыканты, актеры и актрисы, которые пошли в ряды Сил Обороны Украины? Дышали ядом сгоревших пороховых, мотая головой, звенящей после "Взрыыыыыв!" Пили ли вы кофе на крыльце дышащей бесстрашием кафешки?

Хаос не получился

вагнер? Серьезно? Кто это, бл**ь? Я видел людей, для которых Вагнер – это композитор: они толкали заглохший "Спринтер", наполненный ящиками с боекомплектом. Я видел людей, которые и слова такого не знают: они заряжали этот боекомплект в высокотехнологичное американское оружие. Я видел людей, которым было похеру на Вагнера, цивилизацию и Вселенную: они пили теплое пиво в темном дворике у наклонившегося дома, вернунавшись из боевых. По татухам и пафосу они давали фору не только тебе, но и Дуэйну Джонсону.

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Хаос не вышел: во Вселенной, брошенной в бездну твоего насилия, "Комфи" посылает мне СМС-ку с предложением кредита на холодильник. Большая выжженная пустыня, в которую должна была превратиться моя страна за полгода боев, с азартом срется в фейсбуке, что лучше - "Байрактар" в руках или спутник в небе. Иногда ночью мы ковыряем пальцем что-то в Крыму: Залужный мутит движ, парам-пам, мамулечка.

Красивая страна, которая превозносит вооруженное насилие как новую национальную идею – это Украина, вагнер. А Украина убьет всех.

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