Про чергову "бавовну" біля Бєлгорода повідомили в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Детонація складу БК відбулася в районі села Тимоново Валуйського міського округу.

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На складі досі вибухають боєприпаси

Близько 20:00 російські ЗМІ повідомили, що у селі Тимоново трапилася пожежа на складі боєприпасів. Внаслідок цього там розпочалася потужна детонація.

Біля Бєлгорода знову трапилася "бавовна": відео

За словами місцевої влади, внаслідок цього інциденту постраждалих не було. Проте жителів сіл Тимоново та Солоті вирішили евакуювати у безпечне місце.

Наразі точно невідомо, що саме було причиною чергової "бавовни" у росії. Ймовірно, там знову хтось "покурив".

Дивіться відео з місця події:

Станом на 23:00 детонація боєприпасів продовжувалася. На відео можна побачити яскраві спалахи та дим від вильотів снарядів.

На місце події приїхали рятувальники. Проте поки невідомо, чи вони вже приступили до ліквідації пожежі, адже це наразі досить небезпечно.

Детонація на складі БК триває: відео

Зауважте, що Харків найчастіше обстрілюють саме з Бєлгородської області. Адже відстань між ними становить лише 80 кілометрів, тож ракета летить менше ніж хвилину. Саме тому в Харкові так часто чують вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги.

Востаннє "бавовну" у Бєлгороді чули 6 серпня. Однак тоді її влаштували самі ж росіяни. В небі над областю розірвались 2 ракети, які окупанти випустили на Харків.

Склад продовжує горіти: відео

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