Нова "бавовна" у Бєлгородській області почалась ввечері 18 серпня, в районі села Тимоново Валуйського міського.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загорівся склад із боєприпасами.

Жителів сіл евакуюють

Голова округу вивозить мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань. На місце приїхали оперативні служби.

Наразі місцева влада намагається встановити причину пожежі. Цікаво, що трапилось? Хтось покурив, чи, можливо, "головотяпство"?

У Бєлгороді нова "бавовна": дивіться відео

Чи є постраждалі

У росії повідомляють, що внаслідок пожежі на складах боєприпасів ніхто не постраждав. За останніми даними, поранених та жертв немає.