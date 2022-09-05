Разведка Великобритании показывает, что полная оккупация Донецкой области остается главной целью россиян.

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Политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается оккупация всей Донецкой области, что позволило бы кремлю объявить об "освобождении" Донбасса. Вероятно, российские войска неоднократно срывали сроки достижения этой цели,

– говорится в сообщении.

В разведке приводят данные украинской власти о том, что российские силы получили приказ оккупировать Донетчину до 15 сентября 2022 года.

Но отмечают, что маловероятно, что российская армия добьется этого и еще больше усложнит планы москвы провести референдум по присоединению оккупированных территорий к россии.

Важно! ВСУ начали наступление на Востоке. Вчера, 4 сентября, украинские военные вернули территорию на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области.

Какая ситуация на временно оккупированном Донбассе

Оккупанты продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. При этом в Донецке гауляйтеры нашли новый способ, как скрыть потери – в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных.

В Генштабе также сообщили, что военнослужащих из так называемого 2 армейского корпуса дискриминируют по сравнению с российскими военными. Личный состав подразделений этого корпуса не получает определенных задекларированных надбавок в отличие от российских военных в других воинских частях.

Кроме того, у них нет качественного медицинского обеспечения. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили наступление оккупантов в двух направлениях Донбасса. Они откинули россиян возле Бахмутского, Зайцево, Соледара и т.д. Ситуация по направлениям:

на Краматорском направлении россияне обстреляли районы Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;

на Бахмутском направлении оккупанты атаковали 11 населенных пунктов, применяя также авиацию.

на Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.

на Новопавловском направлении враг атаковал Новомихайловку, Прасковьевку, Керменчик и Времовку.

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