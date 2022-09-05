Розвідка Великої Британії вказує, що повна окупація Донецької області залишається головною метою росіян.
Увага Вогневий контроль переправ на Півдні, "гарячі" фото боїв за Херсон: основне за 194 день війни
Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається окупація всієї Донецької області, що дало б змогу кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. Ймовірно, російські війська неодноразово зривали терміни досягнення цієї мети,
– йдеться у повідомленні.
У розвідці наводять дані української влади про те, що наразі російські сили отримали наказ окупувати Донеччину до 15 вересня 2022 року.
Та зауважують, що малоймовірно, що російська армія досягне цього і це ще більше ускладнить плани москви провести референдум щодо приєднання окупованих територій до Росії.
Яка ситуація на тимчасово окупованому Донбасі
Окупанти продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. При цьому, у Донецьку гауляйтери знайшли новий спосіб, як приховати втрати – до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих.
У Генштабі також повідомили, що військовослужбовців з так званого 2 армійського корпусу дискримінують в порівняні з російськими військовими. Особовий склад підрозділів цього корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах.
Крім того, у них немає якісного медичного забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу.
Ситуація на фронті
Українські військові відбили наступ окупантів на двох напрямках Донбасу. Вони відкинули росіян біля Бахмутського, Зайцевого, Соледара тощо. Ситуація по напрямках:
- на Краматорському напрямку росіяни обстріляли райони Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного;
- на Бахмутському напрямку окупанти атакували 11 населених пунктів, застосовуючи також авіацію.
- на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне.
- на Новопавлівському напрямку ворог атакував Новомихайлівку, Парасковіївку, Керменчик та Времівку.
До теми – українські війська звільнили селище на Донбасі: дивитись відео