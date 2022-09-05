Розвідка Великої Британії вказує, що повна окупація Донецької області залишається головною метою росіян.

Увага Вогневий контроль переправ на Півдні, "гарячі" фото боїв за Херсон: основне за 194 день війни

Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається окупація всієї Донецької області, що дало б змогу кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. Ймовірно, російські війська неодноразово зривали терміни досягнення цієї мети,

– йдеться у повідомленні.

У розвідці наводять дані української влади про те, що наразі російські сили отримали наказ окупувати Донеччину до 15 вересня 2022 року.

Та зауважують, що малоймовірно, що російська армія досягне цього і це ще більше ускладнить плани москви провести референдум щодо приєднання окупованих територій до Росії.

Важливо! ЗСУ почали наступ на Сході. Вчора, 4 вересня, українські військові повернули територію на лівому березі річки Сіверський Донець у Донецькій області.

Яка ситуація на тимчасово окупованому Донбасі

Окупанти продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. При цьому, у Донецьку гауляйтери знайшли новий спосіб, як приховати втрати – до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих.

У Генштабі також повідомили, що військовослужбовців з так званого 2 армійського корпусу дискримінують в порівняні з російськими військовими. Особовий склад підрозділів цього корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах.

Крім того, у них немає якісного медичного забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили наступ окупантів на двох напрямках Донбасу. Вони відкинули росіян біля Бахмутського, Зайцевого, Соледара тощо. Ситуація по напрямках:

на Краматорському напрямку росіяни обстріляли райони Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного;

на Бахмутському напрямку окупанти атакували 11 населених пунктів, застосовуючи також авіацію.

на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне.

на Новопавлівському напрямку ворог атакував Новомихайлівку, Парасковіївку, Керменчик та Времівку.

До теми – українські війська звільнили селище на Донбасі: дивитись відео