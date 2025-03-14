Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о рекорде

Преданный геймер смог пройти игру за рекордно короткое время – 4 минуты 54,565 секунды. Именно с таким результатом он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Сам американский геймер утверждает, что достижение рекордного времени стало результатом многолетней игры на Nintendo Entertainment System.

Я трачу не менее 90% своего времени на тренировки и 10% – на скоростные забеги, что, по моему мнению, является весомой причиной того, почему я так далеко зашел в этой игре,

– сказал геймер.

Интересно! Ранее известный спидранер под ником Bubzia побил мировой рекорд по прохождению Super Mario 64 вслепую всего за три дня.



Американский геймер / Скриншот из видео

Что о своем результате говорит сам геймер

Сам американец утверждает, что не доволен своим временем.

Я имею большие амбиции побить мировой рекорд Super Mario Bros. по крайней мере за 4 минуты 54,3 секунды, прежде чем буду полностью доволен,

– поделился он.