Водночас за свою позицію Будапешт отримає чималі збитки у різних сферах. Про це 24 каналу розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

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"Проросійська" позиція

Експерт зазначив, що політична позиція Угорщини на сьогодні полягає у тому, щоб не постачати зброю Україні.

"Експлуатується наратив, що Угорщина забороняє транзит зброї для України, що маніпулятивно і неправдиво. Угорщина забороняє транзит безпосередньо через українсько-угорський кордон і територією Угорщини. Зброя може спокійно їхати до Словаччини та Румунії", – пояснив оглядач.

За його словами, це є політичною риторикою для прем'єра країни Віктора Орбана, яку він обрав через свої "особливі" відносини з Росією.

Він не хоче злити Кремль, навіть якось хоче задобрити і якомога довше відтягнути час, щоб зберегти контракти й російські гроші у себе в країні. Для того він тримає дипломатів. Це все меркантильна історія, але, звичайно ж, відкрите питання щодо компромату на Орбана. Виглядає поки все так, що для Орбана важливі гроші,

– додав аналітик.

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На його думку, для України важливо, що позиція Будапешта щодо "непостачання зброї", а також щодо толерування "російських дипломатів", стаючи "хабом для російських шпигунів" – вже зараз б'є більше по Угорщині, чим по Україні.

"Зараз ця позиція вже не про Україну, а про саму Угорщину і її серйозні репутаційні проблеми. Їм доведеться потім пояснювати, чому вони діяли саме так. Ця позиція зруйнувала дуже сильний альянс між Варшавою та Будапештом та інші союзи", – підкреслив політолог.

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Чим цікава Україні Угорщина

Тужанський переконаний, що на сьогодні Києву можна не звертати увагу на політичну позицію Угорщини, позаяк вона цікава в іншому контексті – щодо постачання та експорту критично важливих для України ресурсів.

За останніми даними, дуже зростає через Угорщину експорт українського зерна і країна має доступ до портів Адріатики, зокрема до Трієста за "п'ятим пан'європейським коридором". Тут ми хочемо – не хочемо, але логістична інфраструктура Угорщини краща, ніж у Словаччині,

– вказав експерт.

За його словами, також важливими питаннями на сьогодні є реверс нафти, газу й електропостачання.

"Тобто Україні треба прагматизувати відносини й з Угорщини Київ більше "не вичавить". За позицію Угорщина платитиме своєю репутацією та інвестиціями – вони взяли на себе відповідальність бути проросійським "оазисом", попри те, що вони заперечують це", – резюмував Тужанський.

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