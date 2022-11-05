Водночас за свою позицію Будапешт отримає чималі збитки у різних сферах. Про це 24 каналу розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.
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"Проросійська" позиція
Експерт зазначив, що політична позиція Угорщини на сьогодні полягає у тому, щоб не постачати зброю Україні.
"Експлуатується наратив, що Угорщина забороняє транзит зброї для України, що маніпулятивно і неправдиво. Угорщина забороняє транзит безпосередньо через українсько-угорський кордон і територією Угорщини. Зброя може спокійно їхати до Словаччини та Румунії", – пояснив оглядач.
За його словами, це є політичною риторикою для прем'єра країни Віктора Орбана, яку він обрав через свої "особливі" відносини з Росією.
Він не хоче злити Кремль, навіть якось хоче задобрити і якомога довше відтягнути час, щоб зберегти контракти й російські гроші у себе в країні. Для того він тримає дипломатів. Це все меркантильна історія, але, звичайно ж, відкрите питання щодо компромату на Орбана. Виглядає поки все так, що для Орбана важливі гроші,
– додав аналітик.
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На його думку, для України важливо, що позиція Будапешта щодо "непостачання зброї", а також щодо толерування "російських дипломатів", стаючи "хабом для російських шпигунів" – вже зараз б'є більше по Угорщині, чим по Україні.
"Зараз ця позиція вже не про Україну, а про саму Угорщину і її серйозні репутаційні проблеми. Їм доведеться потім пояснювати, чому вони діяли саме так. Ця позиція зруйнувала дуже сильний альянс між Варшавою та Будапештом та інші союзи", – підкреслив політолог.
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Чим цікава Україні Угорщина
Тужанський переконаний, що на сьогодні Києву можна не звертати увагу на політичну позицію Угорщини, позаяк вона цікава в іншому контексті – щодо постачання та експорту критично важливих для України ресурсів.
За останніми даними, дуже зростає через Угорщину експорт українського зерна і країна має доступ до портів Адріатики, зокрема до Трієста за "п'ятим пан'європейським коридором". Тут ми хочемо – не хочемо, але логістична інфраструктура Угорщини краща, ніж у Словаччині,
– вказав експерт.
За його словами, також важливими питаннями на сьогодні є реверс нафти, газу й електропостачання.
"Тобто Україні треба прагматизувати відносини й з Угорщини Київ більше "не вичавить". За позицію Угорщина платитиме своєю репутацією та інвестиціями – вони взяли на себе відповідальність бути проросійським "оазисом", попри те, що вони заперечують це", – резюмував Тужанський.
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Позиція Угорщини щодо України: що відомо
- Орбан неодноразово критикував політику ЄС проти Росії. Він вважає, що санкції ЄС проти Росії провалилися і закликав до мирних переговорів між Україною і Росією. Також відомо, що Угорщина неодноразово блокувала санкції ЄС проти Росії, зокрема й запровадження нафтового ембарго.
- Нещодавно Віктор Орбан заявив, що буде переконувати лідерів ЄС переглянути санкції проти Москви.
- Коли Росія намагається зруйнувати енергетичну інфраструктуру України, Угорщина цинічно домовляється з Кремлем щодо газу. Зокрема, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відвідав з робочим візитом Москву.
- Через політику уряду Орбана Угорщина ризикує стати вигнанцем з ЄС. Європейська комісія раніше рекомендувала не виділяти Угорщині кошти через проблеми з верховенством права. Йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 мільярда євро
- Також слід зазначити, що Європарламент визнав, що в Угорщині – "гібридний режим", який підриває європейські цінності.