Про це 24 каналу розповів директор ICES, аналітик угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський. Він також зазначив, що із санкційною політикою, Віктор Орбан грається вже 12 років, відколи запровадили перші антиросійські санкції.

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"Попри постійну критику і погрози заблокувати такі санкції, президент Угорщини нічого не робить, або не може зробити", – каже фахівець.

Дмитро Тужанський пояснив, чому ж Орбан так палко виступає за припинення санкцій, адже немає раціонального пояснення, що санкції проти Росії вкрай шкодять ЄС. Санкції шкодять всім – і Україні, і ЄС та всій світовій економіці, бо це процес глобалізації.

Але, ключове – найбільше європейські санкції проти Росії шкодять саме Угорщині. Рівень залежності Угорщини від російських грошей та енергоносіїв – критичний,

– зазначає фахівець.

"І тому, коли Віктор Орбан критикує санкції, то він намагається врятувати не ЄС чи Росію, а себе та своє політичне майбутнє", – каже він.

Віктор Орбан намагається врятувати самого себе

Тому що, сьогодні він опинився в ситуації, коли він може втратити основні фонди Євросоюзу, ризикує через скруту в Росії не отримувати фінансування звідти. "Орбан у своєрідних "лещатах" і зараз, його становище нагадує порятунок потопельника, який тоне", – резюмує Дмитро Тужанський.

Угорщина заручниця Росії через жадобу до грошей

На початку лютого 2022 року в Москві відбулася зустріч Орбана з Путіним, під час якої останній, зокрема, зазначив: "Важливо, що й сьогодні Угорщина купує російський газ вп'ятеро дешевше, ніж ринкова ціна в Європі". На що Орбан відповів: "Вперше ми зустрілися 13 років тому. Це, виходить, наша 13-та зустріч. Виходить, що у нас з вами за 13 років накопичилися найзначніші спогади про минуле росії та ЄС. Тому я маю обґрунтовані припущення, що ми з вами співпрацюватимемо протягом довгих років".

Якщо прислухатись уважно, то слова Орбана є такими ж підлабузницькими, як і слова Лукашенка, які той постійно адресує Путіну. Особливо, застережливо звучать слова про довготривалу співпрацю, що може свідчити про наміри Орбана на побудову корупційної диктатури на кшталт білоруського диктатора.

Режим Орбана активно веде країну за білоруським сценарієм і постійно намагається врятувати Росію від санкцій, а отже і себе – від їх довгострокових наслідків.