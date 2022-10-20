Членство у Європейському Союзі дозволяє отримувати країнам великі вигоди, які стримуватимуть Угорщину від самостійницької риторики. Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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ЄС вигідний Будапешту

Експерт переконаний, що на тлі антиєвропейських заяв політиків у Будапешті, Угорщина насправді не хоче виходити з ЄС.

Попри всі "вибрики", Угорщині вигідно отримувати гроші від ЄС, які переважно надходять з інших країн, передусім з Німеччини. При цьому, Угорщині вигідно ніяк не солідаризуватися з ЄС з низки питань й підривати внутрішній консенсус. Тому я думаю, що розмови про вихід Угорщини з ЄС – це елемент "внутрішнього дресирування",

– пояснив оглядач.

За його словами, Угорщина є частиною європейського простору у геоекономічному, енергетичному планах, вона також є одним із найважливіших газових хабів.

"Водночас Будапешт дуже часто політично не солідаризується з Берліном, Парижем і є такою собі "білою вороною". Угорщина не має так багато своїх сил, щоб вести повністю сконцентровану на собі політику, як її веде Іран. Це не держава таких спроможностей, а, радше, історія про маніпуляції у відносинах між Будапештом та Брюсселем з метою отримання більших можливостей", – додав аналітик.

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Чи можуть вигнати Угорщину

На думку Божка, ніхто у ЄС не розглядає серйозно виключення Угорщини, однак серйозно думають про те, як "простимулювати якісь рухи, якими могли замінити Орбана, партію "Фідес" й сформувати новий консенсус".

Всі "ключики" зараз шукають, але для того, щоб їх знайти – треба витратити значно більше часу, ніж один цикл. Історія про те, що Угорщина має якусь свою роль – це передусім продиктовано спробами країни вибудувати для себе жорсткішу і вигіднішу позицію всередині ЄС, здобути більшу автономію й мати "розв'язані руки" у внутрішній політиці,

– підкреслив експерт.

З його слів, такий підхід в умовах ЄС Угорщина не зможе реалізувати.

"Якщо ти береш європейські кошти, тоді тобі доведеться узгоджувати певні політики з ЄС. Об'єднана Європа – це насправді дуже вигідно для країн Східної та Південної Європи, тому попри всі свої ціннісні розбіжності, вони серйозно досі не працюють над виходом з ЄС", – переконаний аналітик.

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На його думку, прикладом цього може бути "безнадійно далека Сербія", яка союзна культурно і ціннісно з Росією.

"Белград все одно йде координувати свою політику з ЄС заради вступу в Союз, бо всі прекрасно розуміють, що там гроші. Немає ніякої іншої серйозної інституції, яка дає такі серйозні гроші на таких лояльних умовах. Просто не всі східні політики можуть сприймати те, що пропонує Західна Європа", – резюмував Божко.

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