Будапешт планує відновити оборонні потужності. Адже дотепер, як заявляв посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, "в Угорщині не виготовляли озброєння. Зброю надавали Велика Британія, Німеччина та багато інших країн".

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Власне виробництво зброї в Угорщині

Угорська державна компанія HDT Vedelmi Ipari Kft придбала 100% акцій австрійської компанії Hirtenberger Defence Systems (HDS), що належить до групи Hirtenberger Holding GmbH і займається виробництвом зброї і боєприпасів. Останнім часом вона спеціалізувалася на виробництві 60, 81 i 120-міліметрових мінометів, боєприпасів до них та прицілів. HDS має дочірні компанії в Австрії, Великій Британії і Новій Зеландії.

Будапешт зобов'язався зберегти попередній профіль діяльності компанії, продовжити всі торгові операції і її розвиток. Придбання Hirtenberger Defence Systems є дуже важливим, хоча і не дуже помітним елементом стратегії Будапешта, який відновлює власне виробництво військового озброєння.

Розвиток угорської військової промисловості на тлі війни Росії проти України

Урядовці, які координують інвестиції сподіваються, що Угорщина вийде на міжнародний ринок зброї, як експортер. Хоча інші приховують цей проєкт. У контексті війн у світі та геополітичного напруження, попит держав, зокрема й Угорщини, на озброєння збільшився, а також зросла й потреба в готовності забезпечувати свою обороноздатність. І Угорщина не самотня в рішенні відновити власні потужності виробництва зброї.

Зверніть увагу! Одним з великих проєктів військової промисловості Угорщини останніх років стало створення заводу з виробництва броньованих бойових машин у Залаегерсегу, де Rheinmetall спочатку вироблятиме бойові машини піхоти Lynx, частково для використання своєю армією, а частково – для експорту.



БМП Lynx / Фото czdefence.com

Хоча в Європі зростає політична та фінансова нестабільність, є чимало факторів у коротко- та середньостроковій перспективах, які сприяють розвитку експорту угорської військової промисловості.

Потреба у модернізації збройних сил у Європі

Європа озброюється, майже всі європейські держави почали модернізацію своїх збройних сил. Навіть традиційно сильні у військовому плані держави, які брали участь у міжнародних операціях, не мають достатніх ресурсів.

Багатьом європейським країнам не вистачає сучасних БМП, які можна використовувати для організації командного обладнання протиповітряної оборони, а також артилерійського обладнання великої дальності та безпілотників.

В Угорщині відомі військові бренди створюють виробничі потужності. Планується не тільки виробництво, але й науково-дослідна діяльність.

Урядова програма модернізації військової техніки Zrínyi – 2026

Прем'єр-міністр Орбан підтвердив, що Угорщина виконає свої зобов'язання перед НАТО, збільшивши витрати на оборону приблизно до 2% ВВП. Офіційна урядова програма модернізації військової техніки Zrínyi 2026 розрахована до 2026 року, але терміни розширено до 2030 – 2032 років. Нове придбане та замовлене обладнання включає нові штурмові гвинтівки CZ BREN 2 (виготовлятимуться на місці), гелікоптери, транспортні та навчально-тренувальні літаки, танки, бронетехніку, радари та ракети "земля – повітря".



Віктор Орбан хоче посилити свої збройні сили / фото Hungary Today

Угорщина замовила 20 H145M і 16 H225M. Усі літаки H145M були поставлені до кінця 2021 року. Очікується, що H225M надійде між 2023 і 2024 роками.

Угорщина підписала контракт на поставку 44 танків Leopard 2 A7+ і 24 гаубиць PzH 2000 на 300 мільйонів євро, які будуть поставлені у 2021 – 2025 роках. У 2020 році Угорщина та Rheinmetall Group підписали контракт на початок виробництва сімейства бойових машин піхоти Lynx. Очікується, що перша партія з 200+ транспортних засобів Lynx почне надходити у 2024 – 2025 роках, як очікується, досягне оперативної спроможності в армії Угорщини у 2026 – 2027 роках.

Як озброюється Угорщина: дивіться відео

Угорщина забезпечує і дослідження, і виробництво озброєння

Очевидно, що за мету Угорщина поставила забезпечення потреб своєї армії та просування продукції військового і подвійного призначення на зовнішніх ринках, підвищення конкурентоспроможності та включення до міжнародних схем постачання.

Користуючись перевагою свого географічного розташування, наявністю розвиненої виробничої інфраструктури, здатністю забезпечувати випуск високотехноголічної продукції та партнерські відносини з провідними оборонно-промисловими компаніями, Угорщина має всі шанси на успіх.

Проте локалізація виробництва сучасного озброєння на угорській території та нарощування бойового потенціалу у час війни Росії з Україною викликає занепокоєння.

Адже Угорщина не надавала Україні допомоги з початку повномасштабного вторгнення росіян, а ще й висловлювалася на підтримку збереження торговельних відносин з Росією та за зняття чи пом'якшення економічних санкцій проти Кремля. Фактично, Будапешт зайняв чи не найбільш проросійську позицію у Європі. Тому мілітаризація країни залишає відкриті запитання.