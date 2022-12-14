Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає це своєю перемогою, однак це не так. Про це 24 каналу розповів директор "Інституту центральноєвропейської стратегії" Дмитро Тужанський. За його словами, Угорщина отримала поки що не гроші, а тільки розблокування 6,3 мільярда євро з близько 14 – 15 мільярдів.

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Орбан спалив мости

Він зазначив, що перш ніж отримати ці кошти, Угорщина має виконати велику купу умов.

"Орбан спалив багато мостів в середині ЄС, тому що грав з питаннями життя і смерті. Він втратив всі альянси, його не розуміють націоналістичні сили в Варшаві, Парижі, Римі. Угорщина не отримала гарантій ЄС щодо енергетичної безпеки. Але й Орбан не позбувся токсичної залежності від Росії, яка загрожує його режиму", – вважає експерт.

ЄС здобув значно більше

На його думку, саме так і повинна була закінчитися суперечка навколо 18 мільярдів євро допомоги Україні. Але це рішення має декілька аспектів:

воно важливе перш за все для ЄС, який розв'язуючи це питання, мав проявити єдність та консолідацію;

важливе саме для України, тому що вона не є джерелом проблем для Євросоюзу, а є джерелом єдності;

навіть Україні невигідно, щоб Угорщина, яка є її тилом, хоч і політично не надійним, мала критичні економічні проблеми. А вони насправді існують зараз в Угорщині. Тому провокувати в середині ЄС ситуацію, коли один з його членів стоїть на межі дефолту, це неправильно.

Це і є модель, на якій тримається Захід, на якій працює ЄС і до якої ми маємо прагнути. Орбан діє аморально, цинічно, через шантаж, але це не той випадок, коли він переміг,

– вважає Тужанський.

За його словами, Європейський Союз цим рішенням здобув значно більше. Він повернув Орбана на шлях західних цінностей.

"Угорщині висунуть велику купу вимог, які вона має виконати. Це буде тривати довго і нудно, адже брюссельська бюрократія не поступиться Орбану", – наголосив співрозмовник.

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Угорщина поступилась

Він підкреслив, що в попередні рази, коли Європейський Союз ще не мав фінансового впливу на Угорщину, якщо позиція країни загрожувала цінностям ЄС, Брюссель змушував Будапешт поступитися.

У 2020 році Угорщина судилась з ЄС за механізм верховенства права, зараз історія з кредитом – це питання спільної податкової політики. Насправді зараз Будапешт поступився,

– наголошує аналітик.

Тужанський згадав, що Орбан говорив місяць тому з приводу кредиту: "це для нас світоглядне рішення, ми ніколи поступимося, якщо ми це рішення ухвалимо, це означає, що ми відмовляємось від нашої європейської візії".

"Але вони ухвалили це рішення. І тут важливий контекст: це перемога Європи і України. Точно не Орбана. Зараз він заявляє, що Угорщина виграла. Він просто видохнув, адже без цих грошей і без гарантій, Угорщині було б дуже складно", – зауважив директор "Інституту центральноєвропейської стратегії".

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