Будапешт недавно заблокировал предоставление Украине в 2023 году 18 миллиардов евро финансовой помощи. Впоследствии Венгрия отказалась от своего вето в обмен, в частности, на получение доступа к миллиардам евро из бюджета Евросоюза. Об этом 24 каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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По его словам, сейчас европейские лидеры признают, что нужно реформировать Европейский Союз таким образом, чтобы его решения принимались большинством голосов, а не консенсусом.

"Сейчас любая страна ЕС может сделать другие своими заложниками. Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии – 24 канал) этим активно пользуется", – считает он.

Связь с мафией

Политолог подчеркнул, что журналисты проводили расследование по связям Орбана с российской мафией. Оказалось, еще до того, как стал премьером, Орбан находился в тесном контакте с главным "крестным отцом" русской мафии – Могилевичем, проживавшим тогда в Венгрии.

"Орбан абсолютно зависим от России, но с другой стороны и от помощи ЕС. Поэтому он пытается лавировать между этими двумя силами. Думаю, что у Кремля очень много компромата на него", – отметил Эйдман.

Должны терпеть Орбана

Он считает, что, несмотря на препятствия, которые оказывает Венгрия или другие страны, которые лояльно относятся к Кремлю, Европа продолжит помогать Украине любым способом.

Европейцы – осторожные люди, склонные к разным "гешефтам", но их категорически не устраивало бы по гуманистическим и практическим соображениям победа России в войне против Украины. Это означало бы допустить нового Гитлера к границам ЕС. Поэтому они будут делать все, чтобы Украина выстояла,

– рассказал политолог.

По его мнению, именно поэтому ЕС должен терпеть шантаж Орбана.

"Для того чтобы его "послать", нужно реформировать Европейский Союз – этого бюрократического монстра. Это очень большая проблема", – подчеркнул он.

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Ведущие страны дожмут

Он считает, что именно благодаря саботажу Венгрии до сих пор не утвержден девятый пакет санкций против России.

Орбан будет саботировать какие-либо решения по расширению санкций против России. Кроме того, пророссийские силы существуют во многих странах Европы, не только в Венгрии,

– заметил Игорь Эйдман.

Он отметил, что есть правильные европейские страны – страны Балтии, Польша, Чехия, Словения. Но есть и те, у которых сложные и противоречивые отношения с Кремлем.

"К примеру, Кипр. Там живет большое количество россиян, среди них есть и нормальные, но туда переехали и представители российской мафии, ведущие там интриги", – сказал он.

По его словам, Кипр в этом смысле не одинок – на многие другие европейские страны Кремль имеет влияние. Они до последнего будут саботировать санкции против России, но все равно ведущие страны, прежде всего Германия и Франция, дожмут.

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