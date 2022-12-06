Орбан заявил, что Будапешт, хоть и заблокировал макрофинансовую помощь ЕС, но на самом деле не против финансовой поддержки для Украины. По его словам, Венгрия хочет, чтобы помощь оказали другим способом.

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Орбан назвал фейком блокирование помощи Украине

Следует отметить, что Орбан фактически возразил сам себе, заявив, что якобы венгерского вето на самом деле не было.

Сегодня все новости о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк. Венгрия готова оказывать Украине денежную помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа,

– сказал он.

Орбан добавил, что Венгрия хочет убедить страны ЕС, "что общий европейский долг – это не решение".

"Если мы продолжим двигаться по пути к сообществу с долгом, развернуться будет невозможно. Мы видим будущее Европы иначе – на основе сильных стран-членов, вместо огромного общего долга", – написал Орбан в твиттере.

Почему Венгрия блокирует помощь Украине